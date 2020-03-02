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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

В чемпионате Казахстана по футболу сняли возрастные ограничения на легионеров

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила о принятии нововведений в чемпионате Казахстана по футболу. Они были приняты на общем собрании членов ПФЛК.

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Начиная со второго регистрационного трансферного периода, при включении в заявочный лист будут сняты возрастные ограничения на игроков-легионеров. Согласно текущим правилам футболисты, которые не являются гражданами Казахстана или государств-членов Евразийского экономического союза, должны быть не старше 1989 года рождения.

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То есть легионеры старше 30 лет смогут выступать в Казахстане со следующего трансферного окна.

«Вопрос по снятию возрастных ограничений с игроков-легионеров был среди главных тем на состоявшемся заседании. Заслушав мнения и предложения, а также взвесив и проанализировав все “за” и “против”, члены ПФЛК выработали общую позицию и большинством голосов пришли к оптимальному решению: снять возрастной лимит летом — ко второму регистрационному трансферному периоду. Таким образом, легионеры и футболисты, являющиеся гражданами стран Евразийского экономического союза, при процессе заявки будут находиться в равных условиях по возрастным критериям. Введение Института делегатов продиктовано нашим желанием улучшить организационную составляющую матчей. Делегаты возьмут на себя все вопросы, связанные с проведением встречи, а инспектора будут выполнять только свои прямые обязанности — оценивать работу судейской бригады. Данное разделение труда приведет к повышению качества и уровня организации матча», — сказал руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

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