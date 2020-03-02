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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» начнет новый сезон КПЛ матчем в Алматы

В связи с ремонтными работами на поле СК «Астана Арена» футбольный клуб «Астана» вынужден сезон-2020 в казахстанской премьер-лиге начать на другом стадионе, сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Все свои домашние матчи в начале сезона подопечные Михала Билека проведут в Алматы на поле стадиона «Жас Кыран».

На этом стадионе искусственное поле, которое прошло сертификацию ФИФА в ноябре 2018 года. Также стадион имеет трибуны вместимостью 1500 человек.

Первый матч на «Жас Кыран» состоится уже 7 марта. В этот день «Астана» примет «Кызыл-Жар СК».

Напомним, сезон-2020 открылся 29 февраля матчем за Суперкубок Казахстана, в котором «Астана» минимально (1:0) обыграла кызылординский «Кайсар».

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