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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир российского клуба заинтересовал пятикратного чемпиона Казахстана

32-летний экс-футболист «СКА-Хабаровск» Адлан Кацаев может перейти в клуб первой лиги чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Он сыграл порядка 200 матчей за российские команды.

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Сообщается, что атакующий полузащитник, известный по выступлениям за «Анжи» и «Ахмат», станет игроком «Актобе». В конце февраля «СКА-Хабаровск» отзаявил футболиста.

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В текущем первенстве ФНЛ Кацаев принял участие в 17 матчах, в которых отличился девять раз и отдал одну голевую передачу. Он является лучшим бомбардиром «армейцев», занимающих восьмое место из 20-ти команд после 25 туров.

Кацаев является воспитанником грозненского «Терека». В России также защищал цвета «Кавказтрансгаз-2005», «Луча-Энергии». В июле 2014 года был арендован польским клубом «Лехия» из Гданьска, но выше дублирующего состава команды ему подняться не удалось.

За свою карьеру он провел почти 200 матчей, забив 23 гола. Примечательно, что в РПЛ он отличился всего два раза, огорчив в сезоне 2017/18 вратарей московского «Спартака» и «Зенита». Кроме того в ФНЛ Кацаев забил 18 голов и три раза отметился взятиями ворот в Кубке России.

Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

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