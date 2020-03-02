«Актобе» пригласил победителя российского чемпионата

Защитник является воспитанником волгоградского УОР, на молодежном уровне выступал в «Ростове» и «Москве», а в 2010 дебютировал во взрослом футболе в составе «Крыльев Советов». В 2011 году подписал свой первый профессиональный контракт, а в 2015 стал победителем ФНЛ.