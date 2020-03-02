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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» пригласил победителя российского чемпионата

Российский защитник Алексей Концедалов может продолжить карьеру в Казахстане. 29-летний игрок прибыл в расположение «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.

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Последним клубом Концедалова стал «Армавир», где он провел 20 игр.

Защитник является воспитанником волгоградского УОР, на молодежном уровне выступал в «Ростове» и «Москве», а в 2010 дебютировал во взрослом футболе в составе «Крыльев Советов». В 2011 году подписал свой первый профессиональный контракт, а в 2015 стал победителем ФНЛ.

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