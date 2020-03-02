Сорвался переход бывшего вратаря «Тобола» в состав европейского вице-чемпиона

25-летнего голкипера не устроили финансовые условия, предложенные норвежской стороной, хотя тренерский штаб видел в нем замену бразильцу Рикардо Фридриху, перешедшему в январе в турецкий «Анкарагюджю».

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В итоге Балаев начал изучать другие варианты продолжения карьеры.

За «Тобол» Балаев отыграл только 2019 год, пропустив 22 мяча в 31 матче. При этом занял третье место среди лучших вратарей по итогам сезона в КПЛ. Первое оказалось за Дмитрием Непогодовым («Ордабасы»), второе — за Ненадом Эричем («Астана»).

Удачная игра за костанайцев позволила Балаеву 9 сентября 2019 года дебютировать за сборную Азербайджана против Хорватии в рамках отборочного турнира Евро-2020.