Украинский тренер рассказал о предложениях от «Астаны» и «Кайрата»

Источник: AP 2020

Ему предлагали возглавить «Астану» и «Кайрат». В итоге Вернидуб в конце прошлого сезона уехал в чемпионат Беларуси, подписав контракт с солигорским «Шахтером».

— Летом вы могли возглавить «Астану».

— Были варианты и по другому клубу, по «Кайрату», — говорит Вернидуб. — Так что теперь? Тогда было хорошее предложение в плане материальном в мою сторону. У меня был полгода контракт. Я поступил со своей стороны четко и так, как должен поступить любой тренер.

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Президент сказал: «У нас есть свои задачи и у тебя еще полгода. Давай на полпути не останавливаться». Я сказал: «Не вопрос — работаем».

Я по крайней мере, никого не предал и иду своей дорожкой, стараясь не создавать никому помехи, никого не предавать — это самое важное. Не получилось — так не получилось. Мечты всегда есть. У меня были не только в Европу.

Многие говорили за «Динамо». Вы думаете, что я тоже не хотел? Хотел, но так сложилось, значит это не то, что мне нужно было, — сказал Вернидуб.