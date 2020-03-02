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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу вывел европейский клуб из зоны вылета

«Серкль Брюгге» под руководством экс-наставника сборной Казахстана по футболу Бернда Шторка покинул подвал таблицы чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В 28-м туре команда Шторка на своем поле переиграла идущего на втором месте «Гент» (1:0). Данная победа стала для нее четвертой подряд, что позволило «Серкль Брюгге» набрать 23 очка и подняться с последнего, 16-го места на 14-е.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне 57-летний немецкий специалист тренировал другой бельгийский клуб из высшей лиги — «Мускрон», с которым занял десятое место.

Казахстанским болельщикам Шторк известен по работе в «Алма-Ате» в 2008 году. Также он возглавлял молодежную и юношескую сборные Казахстана, а с 2008-го по 2010-й год был у руля национальной команды.

Кроме того, вывел сборную Венгрии на Евро-2016 впервые за 44 года.

Добавим, что с 2020 года за «Серкль Брюгге» выступает Мартон Эппель, который в сезоне 2019 года забил 16 мячей и стал вторым лучшим бомбардиром «Кайрата» после Адеринсолы Эсеолы (19 голов). 28-летний венгерский форвард покинул алматинцев по окончании чемпионата в статусе свободного агента.

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