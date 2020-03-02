Экс-тренер сборной Казахстана по футболу вывел европейский клуб из зоны вылета

В 28-м туре команда Шторка на своем поле переиграла идущего на втором месте «Гент» (1:0). Данная победа стала для нее четвертой подряд, что позволило «Серкль Брюгге» набрать 23 очка и подняться с последнего, 16-го места на 14-е.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0v8DDV0-XrE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне 57-летний немецкий специалист тренировал другой бельгийский клуб из высшей лиги — «Мускрон», с которым занял десятое место.

Казахстанским болельщикам Шторк известен по работе в «Алма-Ате» в 2008 году. Также он возглавлял молодежную и юношескую сборные Казахстана, а с 2008-го по 2010-й год был у руля национальной команды.

Кроме того, вывел сборную Венгрии на Евро-2016 впервые за 44 года.