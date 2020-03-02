Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть «Милан», если из клуба уйдут Мальдини и Бобан
Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, это может произойти в случае, если «Милан» покинут технический директор Паоло Мальдини и директор
Кроме того агентом Ибрагимовича является Мино Райола, ранее выступивший с критикой фонда, который владеет «Миланом». В связи с этим клиенты Райолы в настоящий момент являются кандидатами на переход в другую команду. Среди клиентов Райолы числится и голкипер «Милана» Доннарумма.