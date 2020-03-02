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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Астаны» за два миллиона евро рассказал о первом трофее, целях в Казахстане и матчах в Алматы

Нападающий сборной Кипра по футболу Пиерос Сотириу — самый громкий трансфер «Астаны» в это межсезонье. Согласно данным Transfermarkt, его переход обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро, но они начал себя оправдывать в первой же игре — забил решающий гол и принес команде Суперкубок.

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В составе АПОЭЛа Сотириу трижды сыграл против «Астаны» в еврокубках. А теперь хочет выучить русский и погрузиться в новую для себя культуру — о чем рассказал корреспонденту Vesti.kz.

— Я очень счастлив, провел первый матч в футболке «Астаны». И тем более я счастливы, что мы выиграли Суперкубок. Это была одна из многих задач на сезон, и мы с ней справились. Продолжим держать фокус, потому что уже на этой неделе стартуем в КПЛ, — сказал Сотириу.

— Уже можешь характеризовать «Астану» образца-2020 или еще рано?

— Да, еще рано. Но в целом я думаю, что у нас очень хорошая команда с очень хорошими игроками. Много работая каждую неделю, от игры к игре мы станем идеальными.

— По какой причине ты выбрал «Астану»?

— Самая важная причина — играть в каждом матче. Я пришел в «Астану», чтобы играть. И чтобы познать другую культуру за пределами Европы. Постараюсь выучить русский, хоть это и сложно. Но я постараюсь, это позволит легче коммуницировать с одноклубниками, да и с людьми вне поля. Мне нравится и тренер, и мои одноклубники. Они мне много помогают чувствовать себя комфортно в этой стране.

— Никого не знал из «Астаны»? Все-таки против некоторых успел поиграть.

— Нет, никого не знал. Но так как играл против некоторых, узнал их. И теперь у меня друзей тут. И они очень помогают.

— Тебе приходилось уже играть на «Астана Арене», правда в качестве гостя. Не расстраивает, что придется начинать сезон на более маленьком стадионе?

— Для меня не так важно, на какой арене играть. Гораздо важнее принести команде пользу. Помочь команде снова стать чемпионом в конце сезона — вот что гораздо важнее.

Напомним, в первом туре КПЛ-2020 7 марта «Астана» сыграет против «Кызыл-Жара СК». Игра пройдет на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы.

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