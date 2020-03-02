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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний футболист сборной Беларуси прокомментировал трансфер в «Астану»

20-летний белорусский хавбек Макс Эбонг, комментируя свой переход в ФК «Астана», назвал его удачным, сообщает корреспондент Vesti.kz. Молодой футболист отметил, что намерен прогрессировать.

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«Астана» — очень опытная команда, в которой собраны хорошие игроки, дружелюбные. Мне очень комфортно, меня хорошо приняли, поэтому чувствую себя как дома. Что касается Суперкубка, конечно, всегда приятно начать сезон с победы, особенно с такой. На вопрос об уровне КПЛ смогу ответить в конце сезона, — сказал Эбонг.

«Общались в сборной с Иваном Маевским, но по поводу Казахстана не советовались. Считаю, что “Астана” для меня — шаг вперед. И если стараться и прогрессировать, то все будет хорошо», — добавил игрок.

Новичок «Астаны» за два миллиона евро рассказал о первом трофее, целях в Казахстане и матчах в Алматы.

Напомним, в первом туре КПЛ-2020 7 марта «Астана» сыграет против «Кызыл-Жара СК». Игра пройдет на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы.

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