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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Швейцарии по футболу приостановлен из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Чемпионат Швейцарии по футболу из-за распространения коронавируса приостановлен до мартовской паузы на игры сборных, сообщается на сайте Швейцарской футбольной лиги (SFL).

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Как отмечается, решение было принято 20 клубами двух высших дивизионов чемпионата страны на встрече в Берне. Чемпионат Швейцарии не возобновится до 23 марта, дальнейшая ситуация будет зависеть от решения властей страны.

Ранее были отменены и перенесены на неопределенный срок матчи 24-го тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные. Кроме того, в понедельник было принято решение приостановить чемпионат Швейцарии по хоккею до 15 марта.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на COVID-19 были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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