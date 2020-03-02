Чемпионат Швейцарии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Как отмечается, решение было принято 20 клубами двух высших дивизионов чемпионата страны на встрече в Берне. Чемпионат Швейцарии не возобновится до 23 марта, дальнейшая ситуация будет зависеть от решения властей страны.

Ранее были отменены и перенесены на неопределенный срок матчи 24-го тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные. Кроме того, в понедельник было принято решение приостановить чемпионат Швейцарии по хоккею до 15 марта.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на COVID-19 были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.