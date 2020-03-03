Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Бордо
Ницца
11
Футбол. Премьер-лига
1.03
Сочи
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
1.03
Кальяри
Рома
34
Футбол. Зарубежный
1.03
Мальорка
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Лион
Сент-Этьен
20
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
18Самые известные ученицы Тутберидзе
01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» вышел в ¼ финала Кубка Англии, обыграв «Портсмут»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» принимал лондонский «Арсенал».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Фрэттон Парк» в Портсмуте и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте.

Таким образом, лондонский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Портсмут» завершил выступление в турнире. В 1/16 финала «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счётом 2:1, а «Портсмут» оказался сильнее «Барнсли» (4:2). Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». «Арсенал» является лидером по количеству трофеев — на его счету 13 Кубков Англии.

Читайте также
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Самый несчастливый стадион России примет Суперкубок УЕФА
ЦСКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Пихлер на слушаниях по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Овечкин: Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка Гагарина
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Хоккеисты «Ак Барса» победили в первом матче плей-офф КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь