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11:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Отложенный матч «Ювентус» — «Интер» пройдет 9 марта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Отложенный из-за коронавируса матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Интером» пройдет 9 марта, сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что соответствующее соглашение заключено между серией А и Федерацией футбола Италии. Ранее сообщалось, что игра перенесена на 13 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из числа других перенесенных матчей 7 марта пройдет игра «Сампдория» — «Верона», 8 марта — «Удинезе» — «Фиорентина», 9 марта — «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешиа».

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Из-за этого будут сдвинуты матчи 27-го тура, а предпоследний тур будет перенесен на середину недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек. В Европе лидером по количеству заболевших является Италия.

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