СМИ: Отложенный матч «Ювентус» — «Интер» пройдет 9 марта

Источник: AP 2020

Отмечается, что соответствующее соглашение заключено между серией А и Федерацией футбола Италии. Ранее сообщалось, что игра перенесена на 13 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из числа других перенесенных матчей 7 марта пройдет игра «Сампдория» — «Верона», 8 марта — «Удинезе» — «Фиорентина», 9 марта — «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешиа».

Из-за этого будут сдвинуты матчи 27-го тура, а предпоследний тур будет перенесен на середину недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.