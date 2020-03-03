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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду обиделся на свой ценник и заблокировал Transfermarkt

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.

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Transfermarkt опубликовал в своем Instagram символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. Ценник 35-летнего португальца — 75 миллионов евро.

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«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена», — написал Transfemarkt в комментариях к посту.

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В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.

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