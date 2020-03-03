Роналду обиделся на свой ценник и заблокировал Transfermarkt
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.
Transfermarkt опубликовал в своем Instagram символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. Ценник 35-летнего португальца — 75 миллионов евро.
«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена», — написал Transfemarkt в комментариях к посту.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.