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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейпциг» извинился перед болельщиками, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» выступил с заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что служба безопасности попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В соответствии с рекомендациями служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределённости мы допустили ошибку. Мы хотим извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей», — говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.

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РБ Лейпциг
1:1
Первый тайм: 1:1
Байер
Футбол, Германия, Тур 241.03.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41216 зрителей
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Патрик Шик(Кристофер Нкунку)32′
Леон Бэйли(Кай Хаверц)29′
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11Тимо Вернер
71′
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71′
9Юссуф Поульсен
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90+3′
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82′
13Лукас Аларио
90′
19Ханнес Вольф
38Карим Беллараби
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)15
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
4Фолы13
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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