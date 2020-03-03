«Лейпциг» извинился перед болельщиками, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

«В соответствии с рекомендациями служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределённости мы допустили ошибку. Мы хотим извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей», — говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба.