«Лейпциг» извинился перед болельщиками, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса
«РБ Лейпциг» выступил с заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1).
«РБ Лейпциг» выступил с заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1).
Ранее в СМИ сообщалось, что служба безопасности попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча
«В соответствии с рекомендациями служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.
|Юлиан Нагельсманн
|Петер Бос
|Патрик Шик(Кристофер Нкунку)
|32′
|Леон Бэйли(Кай Хаверц)
|29′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Лукас Храдецки
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|4
|Джонатан Та
39′
|5
|Дайот Упамекано
|5
|Свен Бендер
|16
|Лукас Клостерманн
|12
|Эдмонд Тапсоба
|22
|Норди Мукьеле
|18
|Насименту Боргес Венделл
|23
|Марсель Хальстенберг
|10
|Керем Демирбай
24′
|7
|Марсель Забитцер
|11
|Надим Амири
|10
|Эмиль Форсберг
|29
|Кай Хаверц
|18
|Кристофер Нкунку
76′
|25
|Эксекиэль Паласиос
64′
|8
|Амаду Айдара
|20
|Чарльз Арангис
|11
|Тимо Вернер
71′
|9
|Леон Бэйли
71′
|9
|Юссуф Поульсен
|19
|Мусса Диаби
90+3′
|21
|Патрик Шик
82′
|13
|Лукас Аларио
90′
|19
|Ханнес Вольф
|38
|Карим Беллараби
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|4
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)