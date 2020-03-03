«Актобе» потерпел разгромное поражение от украинского клуба

Игра проходила сегодня, 3 марта, на сборах в Турции и завершилась со счетом 0:4. Уже к перерыву в матче было забито три гола.

Отметим, что «Актобе» в 2019 году занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ингулец» борется за выход в украинскую премьер-лигу и ушел на зимний перерыв на четвертом месте.