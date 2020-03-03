«Актобе» потерпел разгромное поражение от украинского клуба
Футболисты «Актобе» потерпели разгромное поражение от украинского «Ингулеца», передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Актобе» потерпели разгромное поражение от украинского «Ингулеца», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 марта, на сборах в Турции и завершилась со счетом 0:4. Уже к перерыву в матче было забито три гола.
Отметим, что «Актобе» в 2019 году занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ингулец» борется за выход в украинскую