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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» потерпел разгромное поражение от украинского клуба

Футболисты «Актобе» потерпели разгромное поражение от украинского «Ингулеца», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 3 марта, на сборах в Турции и завершилась со счетом 0:4. Уже к перерыву в матче было забито три гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Актобе» в 2019 году занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ингулец» борется за выход в украинскую премьер-лигу и ушел на зимний перерыв на четвертом месте.

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