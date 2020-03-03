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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Призер молодежного чемпионата Европы присоединился к казахстанскому клубу

Белорусский полузащитник Никита Букаткин прибыл в расположение «Алтая» из первой лиги, сообщает KazFootball.kz.

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31-летний хавбек ранее на родине играл за «Рух», «Ислочь», «Динамо-Брест», «Белшину», «Минск», «Нафтан» и солигорский «Шахтер», а в Узбекистане — за «Машъал».

За карьеру Букаткин становился бронзовым призером чемпионата Беларуси и трижды выигрывал Кубок страны. В 2011 году с «молодежкой» он завоевал «бронзу» чемпионата Европы.

Также в расположение «Алтая» прибыли три футболиста «Тараза-М» — 19-летние защитники Даниер Канапиев и Абылайхан Жаксыбеков, а также 20-летний хавбек Рамазан Аллахвердиев.

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Призер молодежного чемпионата Европы присоединился к казахстанскому клубу
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