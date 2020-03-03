Призер молодежного чемпионата Европы присоединился к казахстанскому клубу

31-летний хавбек ранее на родине играл за «Рух», «Ислочь», «Динамо-Брест», «Белшину», «Минск», «Нафтан» и солигорский «Шахтер», а в Узбекистане — за «Машъал».

За карьеру Букаткин становился бронзовым призером чемпионата Беларуси и трижды выигрывал Кубок страны. В 2011 году с «молодежкой» он завоевал «бронзу» чемпионата Европы.