Мать Роналду пережила инсульт
Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру госпитализирована после инсульта. Об этом сообщает Mais Futebol.
Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру госпитализирована после инсульта. Об этом сообщает Mais Futebol.
Авейру находится в сознании, ее состояние стабильно. Сообщается, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта.
В 2019 году Авейру призналась, что снова столкнулась с раком груди — мать футболиста уже оперировали в 2007 году. В эфире португальского телевидения женщина призналась, что снова пережила хирургическое вмешательство и прошла курс радиотерапии.
Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018-го. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. До этого форвард защищал цвета мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга».