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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать Роналду пережила инсульт

Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру госпитализирована после инсульта. Об этом сообщает Mais Futebol.

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Авейру находится в сознании, ее состояние стабильно. Сообщается, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта.

В 2019 году Авейру призналась, что снова столкнулась с раком груди — мать футболиста уже оперировали в 2007 году. В эфире португальского телевидения женщина призналась, что снова пережила хирургическое вмешательство и прошла курс радиотерапии.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018-го. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. До этого форвард защищал цвета мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга».

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