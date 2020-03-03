Мать Роналду пережила инсульт

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Авейру находится в сознании, ее состояние стабильно. Сообщается, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта.

В 2019 году Авейру призналась, что снова столкнулась с раком груди — мать футболиста уже оперировали в 2007 году. В эфире португальского телевидения женщина призналась, что снова пережила хирургическое вмешательство и прошла курс радиотерапии.