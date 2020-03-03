Футболист с опытом игры в итальянской Серии А перешел в казахстанский клуб

30-летний игрок на днях присоединился к клубу и уже успел сыграть в контрольных матчах новой команды.
В ближайшее время Коне официально представят в качестве новичка «Кызыл-Жара СК». Зарплата ивуарийца составит менее 7−8 тысяч евро в месяц.
Карьеру Коне начинал в Италии, где выступал за «Аталанту», «Фоджу», «Пескару», «Варезе», «Чезену» и ряд других команд низших лиг. Всего в Серии А сыграл восемь матчей и забил один гол. Также полузащитник играл за турецкий «ББ Эрзурумспор».
В 2011 году Коне дебютировал в сборной Кот-д`Ивуара, но провел лишь один матч в ее составе. Выйдя на замену вместо