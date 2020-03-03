Футболист с опытом игры в итальянской Серии А перешел в казахстанский клуб

30-летний игрок на днях присоединился к клубу и уже успел сыграть в контрольных матчах новой команды.

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В ближайшее время Коне официально представят в качестве новичка «Кызыл-Жара СК». Зарплата ивуарийца составит менее 7−8 тысяч евро в месяц.

Карьеру Коне начинал в Италии, где выступал за «Аталанту», «Фоджу», «Пескару», «Варезе», «Чезену» и ряд других команд низших лиг. Всего в Серии А сыграл восемь матчей и забил один гол. Также полузащитник играл за турецкий «ББ Эрзурумспор».