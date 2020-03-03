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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду отправился в Португалию после инсульта матери

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отправился в Португалию в срочном порядке, сообщает O Jogo.

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Ранее стало известно, что мать форварда Долорес Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

Напомним, завтра, 4 марта, «Ювентус» проведёт ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Миланом». В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.

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3 сентября 2019© Ньюстюб
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