«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

Источник: AFP 2020

По данным источника, руководство каталонского клуба хочет, чтобы лидер команды Лионель Месси имел сильных партнёров в последние годы своей карьеры.

Главными трансферными целями «Барселоны» являются два защитника и два нападающих. Также не исключён вариант с приобретением полузащитника.