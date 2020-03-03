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19:29 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» не поедет в летнее турне по Азии из-за коронавируса

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда решил отказаться от азиатского турне, запланированного летом этого года, из-за коронавируса. Об этом сообщил управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер, комментарий которого приводит газета «Спорт Бильд».

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Источник: Reuters

«Турне по Азии придется, к сожалению, отменить. Нам жаль, потому что мы знаем, как сильно люди там нас хотят видеть», — сказал Крамер.

Как стало известно ранее, «Боруссия» пока не будет проводить открытые тренировки. Также игрокам клуба временно запретили раздавать автографы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

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