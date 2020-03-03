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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистам «Астаны» пообещали солидные премиальные за выполнение задачи в сборной

Полузащитники «Астаны» Иван Маевский и Макс Эбонг, выступающие за сборную Беларуси по футболу, могут получить премиальные в случае выхода их национальной команды в финальную стадию Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. Белорусов ожидает важнейший матч в марте против Грузии.

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За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивают по 9,25 миллиона евро. В случае выхода сборной Беларуси на ближайший чемпионат Европы, команда получит 80 процентов от суммы, то есть премиальные составят 7,4 миллиона евро. Выплаты будут произведены футболистам и персоналу национальной команды. Об это заявил председатель АБФФ Владимир Базанов.

26 марта сборная Беларуси сыграет в полуфинале Лиги наций в рамках дивизиона D против Грузии. Если белорусы одержат победу, они оспорят путевку на Евро-2020 с лучшей командой в паре Северная Македония — Косово.

Отметим, что помимо Маевского и Эбонга в сборную Беларуси из казахстанских клубов могут вызвать защитника «Жетысу» Никиту Наумова и вратаря «Иртыша» Сергея Черника.

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