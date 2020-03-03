Футболистам «Астаны» пообещали солидные премиальные за выполнение задачи в сборной

За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивают по 9,25 миллиона евро. В случае выхода сборной Беларуси на ближайший чемпионат Европы, команда получит 80 процентов от суммы, то есть премиальные составят 7,4 миллиона евро. Выплаты будут произведены футболистам и персоналу национальной команды. Об это заявил председатель АБФФ Владимир Базанов.

26 марта сборная Беларуси сыграет в полуфинале Лиги наций в рамках дивизиона D против Грузии. Если белорусы одержат победу, они оспорят путевку на Евро-2020 с лучшей командой в паре Северная Македония — Косово.