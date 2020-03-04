«Челси» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии по футболу
ТАСС, 4 марта. «Челси» со счетом 2:0 обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».
ТАСС, 4 марта. «Челси» со счетом 2:0 обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».
Голы в матче забили Виллиан (13-я минута) и Росс Баркли (64).
«Ливерпуль» впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. В прошлом матче в рамках 28-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа на выезде уступили «Уотфорду» (0:3), при этом команда из Ливерпуля впервые с августа 2016 года пропустила больше одного мяча в трех встречах кряду.
«Челси» и «Ливерпуль» в 11-й раз встретились в рамках Кубка Англии, лондонский клуб выиграл в седьмой раз, «Ливерпуль» побеждал в четырех встречах.
«Челси» пять раз становился победителем Кубка Англии, «Ливерпуль» выигрывал этот трофей семь раз. Соперник лондонцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.