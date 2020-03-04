«Челси» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Источник: AP 2020

Голы в матче забили Виллиан (13-я минута) и Росс Баркли (64).

«Ливерпуль» впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. В прошлом матче в рамках 28-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа на выезде уступили «Уотфорду» (0:3), при этом команда из Ливерпуля впервые с августа 2016 года пропустила больше одного мяча в трех встречах кряду.

«Челси» и «Ливерпуль» в 11-й раз встретились в рамках Кубка Англии, лондонский клуб выиграл в седьмой раз, «Ливерпуль» побеждал в четырех встречах.