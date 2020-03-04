Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка Англии

Источник: Спорт-Экспресс

«Челси» — «Ливерпуль» — 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан, 13 (1:0). Баркли, 64 (2:0).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Ковачич (Маунт, 42), Педро, Виллиан (Жоржинью, 51), Жиру (Джеймс, 90).

«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Джонс (Милнер, 70), Лаллана (Салах, 80), Мане, Ориги (Роберту Фирмину, 70), Минамино.

Предупреждения: Фабинью, 61. Милнер, 76. Мане, 90+4.

Судья: Кавана.

3 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

1. Обе команды предсказуемо выставили на эту встречу смешанные составы. У «Челси» в центре поля появился 18-летний Билли Гилмор, а место в воротах занял Кепа Аррисабалага, потерявший место в старте в конце января.

На правом фланге обороны «Ливерпуля» вышел 18-летний Неко Уильямс, в центре — 19-летний Кертис Джоунс, а на позиции центрального форварда — зимний новичок Такуми Минамино.

2. «Ливерпуль» располагался по стандартной схеме 4−3−3, «Челси» — по аналогичной расстановке при игре с мячом, а без него — в формации 4−2−3−1. На последние четыре минуты игры Фрэнк Лэмпард выпустил дополнительного защитника — Риса Джеймса, перестроившись на 5−4−1.

3. «Ливерпуль» поначалу привычно высоко прессинговал, создав два момента: на 1-й минуте под давлением «красных» ошиблись Кепа и Антонио Рюдигер, а на 3-й — Курт Зума. Наиболее агрессивным в прессинге был Минамино — именно он своими рывками заставлял нервничать защитников «Челси». План «Ливерпуля» на игру был понятен: выход из-под давления через Фабинью, использование кроссов в штрафную с флангов, а также длинных передач на Дивока Ориги.

4. «Челси» первое время контратаковал и действовал через длинные забросы за спину защитникам «Ливерпуля»: например, пас Росса Баркли на Педро на 6-й минуте. «Синие» преодолевали давление соперника через подключение Матео Ковачича к центральным защитникам для розыгрыша мяча. Затем «Челси» бросился в агрессивный прессинг, особенно удававшийся в средней трети поля. Статистика первого тайма: 9−5 в пользу лондонцев по отборам, 9−4 по перехватам. В результате «синие» заставили ошибиться Фабинью при выходе из обороны в атаку и забили гол. Если «Ливерпуль», скорее, обозначал прессинг (за исключением первых минут), то «Челси» интенсивно давил, а также забирал подборы после «стандартов».

5. Во второй половине встречи ситуация для «Ливерпуля» развивалась по сценарию, схожему с матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). Неудачные кроссы, стерильное владение (58,5% на 41,5%, 542 передачи против 402 за всю игру), неточные забросы за спину защитникам «синих», позиционные атаки, завязшие в компактной расстановке соперника. «Красным» не помог даже выход креативщика Роберту Фирмину, стандартно опускавшегося в глубину для розыгрыша мяча.

6. «Челси» контратаковал, выходил из-под прессинга через длинные передачи Кепы, грузил мяч вперед на Оливье Жиру. Второй мяч был забит в результате контратаки после отбора Педро. Он же мог сделать счет разгромным, когда на 67-й минуте выбежал один на один с голкипером Адрианом.

7. Педро — космос! В первом тайме испанец работал по всему левому флангу, опускаясь на одну линию с защитниками при затяжных позиционных атаках «Ливерпуля» (то же самое на правом фланге делал Виллиан, трансформируя схему в 6−3−1). Во втором — перешел на место Виллиана справа после того, как бразильца вынужденно заменили.

5 успешных отборов (лучший среди всех игроков на поле), 4 перехвата (тоже лучший наравне с Виргилом ван Дейком), 2 удара, 3 успешные попытки дриблинга — такова статистика Педро.

8. В составе «Челси» стоит отметить и Кепу: 5 сэйвов, включая тройной на 20-й минуте. А также Баркли, который отметился не только забитым голом, но и хорошей работой в прессинге. 2 успешные попытки дриблинга, 3 перехвата, 3 выноса мяча, 3 выигранных верховых единоборства — все это Росс может записать себе в актив.

Итог