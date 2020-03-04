Брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» поспорят за футбольный Суперкубок

После финиша прошлого сезона у обоих участников поединка сменились главные тренеры: брестское «Динамо» возглавил Сергей Ковальчук, а у руля «Шахтера» стал украинский специалист Юрий Вернидуб. В составах также произошли немалые изменения. Так, из Бреста в Солигорск перебрался опытный голкипер Александр Гутор, в обратном направлении отправился албанский полузащитник Элис Бакай.

Брестские динамовцы — двукратные обладатели Суперкубка, который они выиграли в 2018 и 2019 годах в борьбе с борисовским БАТЭ. Футболисты «Шахтера» в третий раз будет оспаривать этот приз. Две первые попытки — в 2015 и 2016 годах — не увенчались успехом: тогда горняки уступали БАТЭ. Примечательно, что борисовчане впервые в истории не будут участвовать в розыгрыше первого трофея сезона. А вообще БАТЭ семь раз завоевывал Суперкубок (2010, 2011, 2013−2017). Кроме брестчан этот приз у борисовчан отобрали футболисты «Гомеля», выигравшие его в 2012 году.