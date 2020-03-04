Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
10:26 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» поспорят за футбольный Суперкубок

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. За почетный трофей поспорят чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

После финиша прошлого сезона у обоих участников поединка сменились главные тренеры: брестское «Динамо» возглавил Сергей Ковальчук, а у руля «Шахтера» стал украинский специалист Юрий Вернидуб. В составах также произошли немалые изменения. Так, из Бреста в Солигорск перебрался опытный голкипер Александр Гутор, в обратном направлении отправился албанский полузащитник Элис Бакай.

Брестские динамовцы — двукратные обладатели Суперкубка, который они выиграли в 2018 и 2019 годах в борьбе с борисовским БАТЭ. Футболисты «Шахтера» в третий раз будет оспаривать этот приз. Две первые попытки — в 2015 и 2016 годах — не увенчались успехом: тогда горняки уступали БАТЭ. Примечательно, что борисовчане впервые в истории не будут участвовать в розыгрыше первого трофея сезона. А вообще БАТЭ семь раз завоевывал Суперкубок (2010, 2011, 2013−2017). Кроме брестчан этот приз у борисовчан отобрали футболисты «Гомеля», выигравшие его в 2012 году.

Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 19.30 на поле ФК «Минск», будет судить рефери ФИФА Алексей Кульбаков. Его ассистентами станут Денис Емельянчиков и Дмитрий Жук, инспектор матча — Франц Летяго.

Телеканал «Беларусь 5» организует прямую трансляцию первого официального матча нового футбольного сезона.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
К важным новостям! Ученые узнали, почему у собак холодный нос
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь