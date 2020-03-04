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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана помог клубу победить в европейском дерби

Польская «Висла», в составе которой выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, одержала в гостях победу над «Краковией», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Краковское дерби состоялось в рамках 25-го тура чемпионата Польши и завершилось со счетом 2:0 в пользу «Вислы». В составе победителей голы забили Якуб Блащиковски (55-я минута с пенальти) и Эберт (90 +3).

Жуков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Хавбек отметился желтой карточкой на 77-й минуте игры. Для него этого была пятая игра в чемпионате Польши.

После этой игры «Висла» с 30 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Краковия» (42) осталась на второй строчке.

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