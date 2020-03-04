Футболист сборной Казахстана помог клубу победить в европейском дерби

Краковское дерби состоялось в рамках 25-го тура чемпионата Польши и завершилось со счетом 2:0 в пользу «Вислы». В составе победителей голы забили Якуб Блащиковски (55-я минута с пенальти) и Эберт (90 +3).

Жуков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Хавбек отметился желтой карточкой на 77-й минуте игры. Для него этого была пятая игра в чемпионате Польши.