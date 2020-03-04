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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.

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Источник: AP 2020

«Матрасники» уже согласовали с 31-летним хорватом условия контракта, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому «Атлетико» будет для него приоритетным вариантом.

В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи.

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