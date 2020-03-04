«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
«Матрасники» уже согласовали с 31-летним хорватом условия контракта, сообщает Marca.
Нынешнее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.
В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи.