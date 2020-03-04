«Реал» летом может уволить Зидана и пригласить на работу Почеттино

По информации источников из стана «сливочных», давление на Зидана растёт из-за поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Сообщается также о напряжённых отношениях в раздевалке.

Сейчас атмосфера в «Реале» отличается от той, что была, когда Зинедин впервые возглавил команду. У француза больше разногласий со старшими игроками и не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.