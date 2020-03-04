«Кызыл-Жар СК» опубликовал заявку на сезон в казахстанской премьер-лиге

В КПЛ северяне вернулись после годичного перерыва. В прошлом сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги.

Отметим, что в первом туре «Кызыл-Жар СК» в Алматы встретится с «Астаной». Игра пройдет 7 марта и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.