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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар СК» опубликовал заявку на сезон в казахстанской премьер-лиге

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» опубликовал заявку на сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

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В КПЛ северяне вернулись после годичного перерыва. В прошлом сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги.

Заявка «Кызыл-Жара СК»:

Вратари:
№ 1 Антон Цирин (1987)
№ 33 Вадим Петров (2000).

Защитники:
№ 3 Бакдаулет Кожабаев (1992)
№ 14 Терентий Луцкевич (1991, Беларусь)
№ 16 Михаил Платика (1990, Россия)
№ 23 Берик Шаихов (1994)
№ 27 Витаутас Андрюшкявичюс (1990, Литва)
№ 40 Ильдар Аитов (1990)
№ 66 Игорь Губанов (1992, Россия).

Полузащитники:
№ 5 Тамаз Цецхладзе (1996, Грузия)
№ 7 Максим Драченко (1990, Украина)
№ 10 Шота Григалашвили (1986, Грузия)
№ 11 Артем Черединов (1998)
№ 20 Виктор Гунченко (1994)
№ 44 Нурлан Дауренбеков (1989).

Нападающие:
№ 8 Момоду Сисей (1988, Гамбия)
№ 18 Дмитрий Савченко (2001)
№ 78 Игорь Зенькович (1987)
№ 99 Максим Скорых (2000).

Отметим, что в первом туре «Кызыл-Жар СК» в Алматы встретится с «Астаной». Игра пройдет 7 марта и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.

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