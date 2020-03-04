Перенесен ответный матч ½ финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер»

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Встреча должна была состояться в четверг в Неаполе. Причины переноса игры официально не называются, однако во вторник ответный матч другой полуфинальной пары «Ювентус» — «Милан», который был запланирован на среду в Турине, был отложен в связи с распространением коронавируса в стране.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.