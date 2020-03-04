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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесен ответный матч ½ финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу между «Наполи» и миланским «Интером» отложен на неопределенный срок, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление префекта области Кампания Марко Валентини.

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Источник: AP 2020

Встреча должна была состояться в четверг в Неаполе. Причины переноса игры официально не называются, однако во вторник ответный матч другой полуфинальной пары «Ювентус» — «Милан», который был запланирован на среду в Турине, был отложен в связи с распространением коронавируса в стране.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек.

Справка
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.

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