Перенесен ответный матч ½ финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер»

Встреча должна была состояться в четверг в Неаполе. Причины переноса игры официально не называются, однако во вторник ответный матч другой полуфинальной пары «Ювентус» — «Милан», который был запланирован на среду в Турине, был отложен в связи с распространением коронавируса в стране.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.