Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак
ЦСКА
21
Футбол. Кубок России
доп. время
Ахмат
Зенит
11
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
18«Реал» выиграл класико
17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» подписал кандидата в сборную Казахстана

Защитник Григорий Сартаков вернулся в родной «Иртыш». Об этом сообщает официальный сайт павлодарского клуба.

Наверх
Источник: KazFootball.kz

Карьеру 25-летний Сартаков начинал в дубле «Иртыша» в 2012 году, после чего побывал в аренде в семейском «Спартаке». В сезоне-2014 дебютировал в премьер-лиге. Всего за павлодарцев провел 64 матча и забил один гол.

В 2017 году Сартаков подписал контракт с «Тоболом». За костанайцев он сыграл 34 матча и забил два гола. Прошлый сезон защитник пропустил из-за тяжелой травмы.

И с «Иртышом», и с «Тоболом» Сартаков становился бронзовым призером КПЛ. За молодежную сборную защитник сыграл более 20 матчей, а в марте 2017 года дебютировал за национальную сборную в товарищеской встрече против Кипра (1:3), которая пока остается единственной для него.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Ковалев узнал соперника по первому бою после поражения нокаутом от "Канело"
Малкин не пощадил худший клуб Канады
Чемпионка ОИ-2016 дисквалифицирована на четыре года за допинг
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
СМИ: «Барселона» может выкупить Неймара за 180 миллионов евро
«Ахмат» принимает «Зенит» в матч Кубка России (трансляция)
Жена Павла Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь