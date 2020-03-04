«Иртыш» подписал кандидата в сборную Казахстана
Защитник Григорий Сартаков вернулся в родной «Иртыш». Об этом сообщает официальный сайт павлодарского клуба.
Защитник Григорий Сартаков вернулся в родной «Иртыш». Об этом сообщает официальный сайт павлодарского клуба.
Карьеру 25-летний Сартаков начинал в дубле «Иртыша» в 2012 году, после чего побывал в аренде в семейском «Спартаке». В сезоне-2014 дебютировал в
В 2017 году Сартаков подписал контракт с «Тоболом». За костанайцев он сыграл 34 матча и забил два гола. Прошлый сезон защитник пропустил
И с «Иртышом», и с «Тоболом» Сартаков становился бронзовым призером КПЛ. За молодежную сборную защитник сыграл более 20 матчей, а в марте 2017 года дебютировал за национальную сборную в товарищеской встрече против Кипра (1:3), которая пока остается единственной для него.