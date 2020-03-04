«Иртыш» подписал кандидата в сборную Казахстана

Источник: KazFootball.kz

Карьеру 25-летний Сартаков начинал в дубле «Иртыша» в 2012 году, после чего побывал в аренде в семейском «Спартаке». В сезоне-2014 дебютировал в премьер-лиге. Всего за павлодарцев провел 64 матча и забил один гол.

В 2017 году Сартаков подписал контракт с «Тоболом». За костанайцев он сыграл 34 матча и забил два гола. Прошлый сезон защитник пропустил из-за тяжелой травмы.