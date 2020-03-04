«Волшебник сделал две прекрасные передачи». Исламхана признали лучшим игроком тура в чемпионате ОАЭ

«Волшебник прибыл на выезд и сделал две прекрасные передачи, которые помогли «Аль-Айну» продолжать борьбу за рекордный, 14-й титул в чемпионате страны.

Исламхан был разносторонен и сначала отдал голевой пас Бандару Аль-Ахбаби, а затем создал отличную возможность забить для Джамала Маруфа.

Теперь у Исламхана три голевые передачи за 229 минут с момента его прибытия из «Кайрата». Для сравнения, у Омара Абдулрахмана один ассист в 1179 минутах в «Аль-Джазире», — резюмирует автор издания.

Отметим, что Исламхан также оказался среди пяти претендентов на звание лучшего футболиста февраля по версии официального сайта чемпионата ОАЭ.