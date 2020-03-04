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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Волшебник сделал две прекрасные передачи». Исламхана признали лучшим игроком тура в чемпионате ОАЭ

Портал Sport360.com подвел итоги 17-го тура чемпионата ОАЭ и назвал полузащитника «Аль-Айна» Бауыржана Исламхана лучшим игроком недели. Капитан сборной Казахстана блеснул в матче с «Хаттой», оформив два результативных действия.

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«Волшебник прибыл на выезд и сделал две прекрасные передачи, которые помогли «Аль-Айну» продолжать борьбу за рекордный, 14-й титул в чемпионате страны.

Исламхан был разносторонен и сначала отдал голевой пас Бандару Аль-Ахбаби, а затем создал отличную возможность забить для Джамала Маруфа.

Теперь у Исламхана три голевые передачи за 229 минут с момента его прибытия из «Кайрата». Для сравнения, у Омара Абдулрахмана один ассист в 1179 минутах в «Аль-Джазире», — резюмирует автор издания.

Отметим, что Исламхан также оказался среди пяти претендентов на звание лучшего футболиста февраля по версии официального сайта чемпионата ОАЭ.

В дебютном месяце за «Аль-Айн» казахстанский полузащитник провел четыре матча в чемпионате ОАЭ, оформив три голевые передачи. Команда Исламхана одержала три победы в четыре играх и вышла на второе место в турнирной таблице.

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