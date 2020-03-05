Футболисты брестского «Динамо» победили «Шахтер» и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке нового футбольного сезона на поле ФК «Минск» чемпионы страны победили обладателя Кубка солигорский «Шахтер» со счетом 2:0.
Встреча началась без разведки, и уже на 3-й минуте брестчане вышли вперед. Александр Нойок мощно пробил штрафной удар, мяч попал в перекладину ворот
Во второй половине матча солигорские футболисты продолжали атаковать и на 49-й минуте получили численное преимущество, когда после второго предупреждения с поля был удален Артем Милевский. До конца встречи «Шахтер» владел инициативой, но так и не смог отыграться, уступив в своем третьем поединке за Суперкубок. До этого, в 2015 и 2016 годах, горняки проигрывали БАТЭ.
Чаще всех Суперкубок завоевывал борисовский БАТЭ, у которого семь побед, в активе брестского «Динамо» стало три трофея, один раз приз завоевали футболисты «Гомеля».