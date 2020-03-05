ПСЖ разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции

Полуфинальная встреча, состоявшаяся на поле «Лиона», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Килиан Мбаппе (14-я, 70-я и 90+2-я минуты), по разу отличились Неймар (64, с пенальти) и Пабло Сарабия (82), у проигравших гол забил Мартен Терье (11). Хозяева остались вдесятером после удаления Фернандо Маркала на 61-й минуте.