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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Лионом» и вышел в финал Кубка Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Полуфинальная встреча, состоявшаяся на поле «Лиона», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Килиан Мбаппе (14-я, 70-я и 90+2-я минуты), по разу отличились Неймар (64, с пенальти) и Пабло Сарабия (82), у проигравших гол забил Мартен Терье (11). Хозяева остались вдесятером после удаления Фернандо Маркала на 61-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча «Сент-Этьен» — «Ренн».

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