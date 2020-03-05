ПСЖ разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Лионом» и вышел в финал Кубка Франции по футболу.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Лионом» и вышел в финал Кубка Франции по футболу.
Полуфинальная встреча, состоявшаяся на поле «Лиона», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых
Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча «Сент-Этьен» — «Ренн».