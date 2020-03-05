Кент Милевского, девушки-зайчики, ретро-форма. Как Брест побил Солигорск в Суперкубке

Суперкубок — супермаяковке: пятый раз кряду ушастый трофей решили разыграть на искусственном поле стадиона ФК «Минск». Супермаяковке — суперпосещаемость: все три тысячи билетов разобрали задолго до часа «Х». Суперпосещаемость — суперкомандам: в 2019-м брестские динамовцы выиграли чемпионат, солигорские шахтеры победили в Кубке.



Матч не рядовой, команды не минские, день не выходной. Многие болельщики крутят носом по поводу выбранного места действия (стадион «Динамо» выглядит получше, вмещает побольше) и назначенной даты (обычно играли в субботу). Мартовский отрезок футбольного календаря доверен будним дням: Суперкубок в среду, кубковые четвертьфиналы в понедельник и вторник, стартовые туры чемпионата в четверг. В чем причина? Ответ в недавнем интервью «ПБ» дал глава БФФ Владимир Базанов: «Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками, но и попросить их понять: все подчинено тому, что 26 марта сборная сыграет в Тбилиси с грузинами».



Как правило, стадион на улице Маяковского, 127/3 гостей из Бреста не обижает. Именно здесь «Динамо» примеряло суперкубковое золото и в прошлом марте, и в позапрошлом (оба раза в неудачниках оставались футболисты БАТЭ). «Шахтер» тоже дважды спорил за титул, но оба раза проиграл.

Источник: Прессбол

Болельщикам было чем заняться до начала матча. Например, поучаствовать в викторине. Отвечаешь на вопросы правильно — получаешь настенный календарь БФФ. Отвечаешь неправильно — забираешь аналогичный приз. Спрашивают про белорусскую сборную: «Кто лучший бомбардир?», «Какое наивысшее место в рейтинге ФИФА?», «Кто рекордсмен по числу матчей?», «С каким счетом закончилась встреча белорусов с итальянцами в 2004-м?»…



«О, Кент! Можно фото?» — бросают болельщики в сторону Александра Алиева, экс-игрока сборной Украины. Близкий друг Артема Милевского слегка морщится от формы обращения, но соглашается. Бывшего киевского динамовца узнают на «Маяковке», бывшему киевскому динамовцу приятно.



Загадочные девушки раздают брелоки в виде загадочных девушек. Сами в желто-черном, на голове у каждой — заячья маска. Цвета золота, не белая.



Девушки-зайчики — это не просто так. Они — амбассадоры компании «Париматч». За день до игры БФФ и букмекеры заключили договор о сотрудничестве. Встреча, традиционно открывающая футбольный сезон, получила нейминг, брендинг и финансовую поддержку от нового партнера федерации. Короче, «Шахтер» и «Динамо» разыгрывали не просто Суперкубок Беларуси, а Париматч Суперкубок Беларуси. «Маяковка» стала желто-черной.

Источник: Прессбол

Искусственный газон лелеяли всю зиму. Подсыпали крошку, прокатывали…



Поле было не слишком скользким? И как относитесь к тому, что поединок такого уровня проводится на синтетике?

Конечно, хотелось бы играть на натуральных полях, — говорит Сергей Кисляк. — Зима была не такой уж снежной — можно было где-то найти. Мое мнение: лучше даже провести такой матч в другом городе, если в Минске нет стадиона с натуральным покрытием. Гродно, Гомель — прекрасные стадионы. Думаю, там бы еще больше зрителей пришло. Но федерация приняла такое решение. Во вторник тренировались — поле было хуже. Пошел дождь — оно чуть быстрее стало. Иногда было скользко, но лучше пусть мокрое будет, чем сухое.

Играли в ретро-форме. Почему?

До матча не знали, что будем играть в ней. Только в среду это стало известно.

Да-да, динамовские игроки приоделись: вышли на поле в специальной форме, изготовленной в ретро-стиле по образцу 1988 года. Точно в такой же почти 32 года назад брестская команда сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной СССР — и победила. Точно в такой же брестчане играли против «Шахтера» в рамках чемпионата в прошлом ноябре — и сыграли вничью.



С последней встречи обе команды прилично обновились. Впрочем, в среду вечером динамовский тренер Сергей Ковальчук сделал ставку на проверенных игроков и оставил новобранцев в запасе. Его солигорский визави Юрий Вернидуб позволил «со старта» дебютировать за «Шахтер» четверым — Гутору, Кендышу, Диасамидзе и вчерашнему дублеру Булычеву. Что любопытно, вратарь Гутор выступил в роли капитана.



Болельщики говорят, что «Динамо» стало немного слабее, потеряв лидеров.

Ушли одни лидеры — пришли другие, — отвечает Олег Веретило. — Сезон покажет. А болельщики пускай говорят.

А что скажешь о «Шахтере»?

Новый тренер, новая схема — тоже сезон покажет. Нельзя судить по одной игре.

Источник: Прессбол

Болельщики обеих команд оккупировали трибуну на тысячу с лишним посадочных мест. Чисто визуально брестских было больше. Они вели себя активно, но все же нельзя сказать, что создали иллюзию домашнего матча для «Динамо». Фанаты «Шахтера» тоже шумели как надо.



На третьей минуте динамовцы заработали стандарт. Александр Нойок стрельнул так, что едва не погнул перекладину. Тезка Гутор пытался сыграть ногами, но мяч предательски отскочил к чужим. Пока дезориентированные горняки думали о своем, Габи Кики закончил дело и побежал праздновать. Камерунский центрбек стал автором первого гола белорусского футбольного сезона.

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Источник: Прессбол

На 22-й минуте забил Юрий Кендыш, но гол отменили из-за офсайда. Правы ли судьи? Баланович отважился на дальний удар — мяч угодил в кого-то из динамовских защитников и прилетел к Кендышу. Офсайд?

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Второй брестский гол за авторством Павла Савицкого. Максим Витус прострелил на Милевского, тот в касание перевел на партнера с двумя восьмерками на спине. Савицкий переложил мяч под левую ногу и закрутил в дальний нижний угол ворот.

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Почему Сзоке не вышел в основе?

Он будет играть, — уверяет Юрий Вернидуб. — К сожалению, в заявке 22 футболиста, а на поле можно выпустить только 11. Сзоке еще дождется своего часа.

Вы играли с ромбом в полузащите. Это сегодня ваша базовая схема?

Посмотрим. Наверное, да. Хотя мы можем и в два опорных сыграть. Но сейчас выбрали эту тактику. В принципе игра получалась. Но главное для меня — стадион ФК «Минск». В прошлом году здесь играли с «Минском» — украинец Васильев забил с тридцати метров. Теперь Нойок… Штрафной — до ворот метров 25−30… Говорят, чудес не бывает. Но как здесь не верить в чудеса?

После перерыва коуч солигорцев сделал пару замен: выпустил Селяву вместо Булычева и Лулаку поменял на Подстрелова. Ну, а через четыре минуты «Шахтер» получил большинство: Милевский второй раз за матч увидел желтую карточку. Как следствие, ушел с поля. Кендыш уже расстался с мячом, а Артем зачем-то толкнул Юрия руками. Первый «горчичник» украинец схватил до перерыва за разговоры с судьей.



Главный арбитр Алексей Кульбаков принял решение без лишних раздумий, однако рулевой брестчан Сергей Ковальчук считает, что все не так однозначно. «Артем, понятно, эмоциональный футболист. Мое мнение: давать за такой фол вторую желтую карточку… Ну, от этого не уйдешь», — сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5». А на послематчевой пресс-конференции добавил: «Мне показалось, может, субъективно, что вторая карточка Милевскому, за такой фол… Но так решил судья. Я еще не смотрел повтор, не знаю, стоило ли то нарушение такого наказания. Надо смотреть видео и делать выводы».

Источник: Прессбол

Каков был план на игру после удаления Милевского?

У «Шахтера» центральные защитники хорошо контролируют ситуацию, неплохо ведут игру, — слова Сергея Кисляка. — А план был забивать голы, выигрывать — мы с этим планом справились. Это главное.

В концовке пришлось отбиваться…

Волнения не было, просто ты находишься в игре. Да, после удаления в некоторых моментах пришлось действовать через не могу. Хорошо, что все так закончилось.

Говорят, Суперкубок — не такой уж важный трофей.

Любой трофей очень важен: это история. Хотелось бы выиграть еще больше трофеев для брестского «Динамо».

В середине второго тайма повздорили солигорский грузин Диасамидзе и брестский камерунцец Кики. Как именно? Игрок «Шахтера» спешил к мячу, но его опередил вратарь «Динамо» Павлюченко. Павел поймал мяч и в воздухе махнул ногой в сторону соперника. Диасамидзе предъявил киперу — Кики вступился. Чуть не подрались…

Источник: Прессбол

По ходу второго тайма в белорусский футбол вернулся Виталий Лисакович. Заменил Дарко Бодула и впервые с октября 2018-го сыграл в форме «Шахтера». За несколько минут до финального свистка 22-летний форвард вывел на ударную позицию партнера Балановича, но тот сделал пару лишних движений и упустил шанс.



Почему вашей команде так и не удалось создать стопроцентные моменты?

Как не было? — удивляется Юрий Вернидуб. — Во втором тайме Георгий Диасамидзе — как не забил? Чистейший момент. Серега Баланович… Зачем линий раз мяч убирать? Не хватило мастерства, наверное. В то же время Брест забил шедевральный гол. Попробуй повторить такой удар — не факт, что получится. Что есть, то есть. Это футбол, это спорт. Надо разобрать ошибки и двигаться дальше. Все только начинается.

Закончили 2:0.



Как продержались?

Как брестская стена, — отвечает Олег Веретило. — Нам надо было выстоять — мы выстояли во втором тайме. Раннее удаление — тяжело было весь второй тайм обороняться, но выстояли, выиграли.

Игроки под конец начали сильно заводиться.

Это эмоции. Суперкубок, хотелось его выиграть. Очередной. Доказать, что он нам должен принадлежать.

Чувствовали себя в Минске как дома?

Не первый раз здесь играем, было приятно. Дождик немного помог нам — трава была быстрая, было приятно играть.

Как игралось после быстрого гола?

Любая команда в такой ситуации начинает играть с опаской, осторожнее идти вперед: она же ведет. После счета 2:0 встреча не закончилась. Только минуте на 88-й осознал, что трофей мы уже не упустим.

Брест — главный фаворит чемпионата?

Это провокационный вопрос (улыбается).

Источник: Прессбол

Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выигрываем трофеи, — откровенничает Артем Милевский. — Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе подпортил. Ребятам спасибо за все! Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!

Кент помог?

Кент? Да! Приехал же поддержать.

«К нам приехал чемпион страны! Хэй! Чемпион страны! Хэй! Чемпион страны! Хэй!» — радуются брестчане. Имеют право: выиграли третий Суперкубок кряду!



Старший тренер «Динамо» Дмитрий Мозолевский отдал золотую медаль болельщику. Запасной вратарь «Шахтера» Павел Чесновский в свой день рождения довольствовался серебром.



Цифры на подумать: отныне соотношение побед в Суперкубке между чемпионом и обладателем Кубка — 8:3. С 2017 года «Динамо» завоевало 6 трофеев, БАТЭ — 3, «Шахтер» — 1…



***



ДИНАМО Бр — ШАХТЕР — 2:0

МИНСК. 4 марта. Стадион ФК «Минск», 3000 зрителей. Начало в 19.30.

Судьи — А. Кульбаков, Д. Емельянчиков (оба — Гомель), Д. Жук (Минск).

Инспектор — Ф. Летяго (Гродно).

ДИНАМО Бр: Павлюченко — Веретило (к), Кики, Павловец, Витус — Нойок (Бакай, 81), Кисляк (Кривец, 93+) — Савицкий (Печенин, 80), Милевский, Гордейчук (Юзепчук, 64) — Лаптев (Быков, 63).

Запасные: Игнатович, Милошевский, Шевченко, Садовский, Хачериди.

ШАХТЕР: Гутор (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Политевич, Сачивко, Антич — Кендыш — Баланович, Диасамидзе, Булычев (Селява, 46) — Лулаку (Подстрелов, 46), Бодул (Лисакович, 74).

Запасные: Чесновский, Ламбулич, Вукманич, Сотников, Сзоке, Хващинский, Шиндагоридзе.

ГОЛЫ: 1:0 — Кики (3). 2:0 — Савицкий (30, пас — Милевский).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Милевский (24), Кисляк (55), Селява (61), Нойок (76), Павлюченко (90).

УДАЛЕНИЕ: Милевский (49).

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

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