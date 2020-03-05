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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ определился с домашним стадионом

Стадион «Жас-Канат» в Актау одобрен для проведения матчей чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт «Каспия».

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В конце ноября прошедшего года президент ПФЛК Олжас Абраев побывал в Актау с инспекцией стадиона «Жас Канат».

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«Говоря об итогах визита, стадион продолжит находиться под нашим наблюдением и окончательное решение по нему будет вынесено в начале февраля. “Каспий” сыграет в родных стенах в том случае, если успеет подготовить стадион к старту Чемпионата Казахстана и устранит все замечания. В противном случае ему придется прибегнуть к услугам нейтральной арены», — сказал Абраев.

Отметим, что первый матч «Каспия» в премьер-лиге пройдет в Актау, а соперником выступит талдыкорганский «Жетысу».

Игра состоится 8 марта в 17:00 по столичному времени.

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