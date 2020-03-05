Новичок КПЛ определился с домашним стадионом

«Говоря об итогах визита, стадион продолжит находиться под нашим наблюдением и окончательное решение по нему будет вынесено в начале февраля. “Каспий” сыграет в родных стенах в том случае, если успеет подготовить стадион к старту Чемпионата Казахстана и устранит все замечания. В противном случае ему придется прибегнуть к услугам нейтральной арены», — сказал Абраев.