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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Изменена дата проведения матча КПЛ «Кайрат» — «Окжетпес»

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила об изменении даты проведения матча 21-го тура казахстанской премьер-лиги между алматинским «Кайратом» и кокшетауским «Окжетпесом».

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«На основании обоюдной договоренности между клубами матч перенесен со 2 августа 2020 года на предусмотренный в календаре резервный день — 11 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

В этот же день пройдет матч 18-го тура премьер-лиги «Астана» — «Ордабасы».

Напомним, что матчи первого тура КПЛ-2020 пройдут 7 и 8 марта.

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