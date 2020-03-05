Изменена дата проведения матча КПЛ «Кайрат» — «Окжетпес»
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила об изменении даты проведения матча 21-го тура казахстанской
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила об изменении даты проведения матча 21-го тура казахстанской
«На основании обоюдной договоренности между клубами матч перенесен со 2 августа 2020 года на предусмотренный в календаре резервный день — 11 марта 2020 года», — говорится в сообщении.
В этот же день пройдет матч 18-го тура
Напомним, что матчи первого тура КПЛ-2020 пройдут 7 и 8 марта.