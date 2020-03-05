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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист зарубежной сборной после изгнания казахстанским тренером вернулся в прежний клуб

Футболист сборной Армении Айк Ишханян вернулся в ереванский «Алашкерт» после ухода из талдыкорганского «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний защитник в начале года подписал однолетний контракт с семиреченцами, но из-за конфликта с главным тренером Дмитрием Огаем во время УТС в Турции был вынужден его расторгнуть.

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В итоге, «Жетысу» так и не стал первым зарубежным клубом в карьере игрока, выступавшего ранее исключительно на родине, а именно за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную отыграл 12 матчей и забил один гол.

Отметим, что прошлый сезон «Жетысу» завершил на пятом месте. Зимой состав команды пополнили Вадим Побудей («Днепр», Могилев), Егор Зубович, Андрей Залеский (оба — «Динамо», Минск), Доньет Шкодра («Шахтер», Караганда), Стефан Живкович («AE Лариса»), Георги Пашов («Арарат-Армения»), Педру Эужениу («Берое»).

При этом ее расположение покинули Камо Оганесян («Кайрат»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Олег Хромцов («Акжайык»), Мантас Куклис («Жальгирис»), Рауль Джалилов, Рифат Нурмугамет («Актобе»), Еркин Тапалов («Каспий»).

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