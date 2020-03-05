«Посыл всей лиге». Трансфер Исламхана поставили в пример за рубежом

«Стремительный успех казахстанского футболиста Бауыржана Исламхана следует воспринимать как посыл всей арабской лиге. Всего за 229 минут плеймейкер создал три передачи и заработал заслуженное место в гонке за звание лучшего игрока февраля. Этот звездный приход не должен быть сюрпризом, ведь он тренировался с чемпионами российской премьер-лиги “Зенитом” и вызывал интерес шотландского “Селтика”. Но лига сосредоточена на бразильском импорте, 25 из 56 легионеров именно бразильцы, плюс Кайо Канедо и Фабио Де Лима тоже бразильцы, недавно получившие гражданство ОАЭ. Успех Исламхана дает понять, что стоит обратить внимание на легионеров из других стран», — сообщается в заметке.