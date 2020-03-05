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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Посыл всей лиге». Трансфер Исламхана поставили в пример за рубежом

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан продолжает покорять персидский залив и успешно выступать за клуб «Аль-Айн». Автор портала sport360.com считает, что переход полузащитника должен сдвинуть акцент на трансферном рынке ОАЭ.

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Источник: РИА "Новости"

«Стремительный успех казахстанского футболиста Бауыржана Исламхана следует воспринимать как посыл всей арабской лиге. Всего за 229 минут плеймейкер создал три передачи и заработал заслуженное место в гонке за звание лучшего игрока февраля. Этот звездный приход не должен быть сюрпризом, ведь он тренировался с чемпионами российской премьер-лиги “Зенитом” и вызывал интерес шотландского “Селтика”. Но лига сосредоточена на бразильском импорте, 25 из 56 легионеров именно бразильцы, плюс Кайо Канедо и Фабио Де Лима тоже бразильцы, недавно получившие гражданство ОАЭ. Успех Исламхана дает понять, что стоит обратить внимание на легионеров из других стран», — сообщается в заметке.

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Отметим, что Исламхан оказался среди пяти претендентов на звание лучшего футболиста февраля по версии официального сайта чемпионата ОАЭ.

Также он был признан лучшим игроком 17-го тура по версии sport360.com.

В дебютном месяце за «Аль-Айн» казахстанский полузащитник провел четыре матча в чемпионате ОАЭ, оформив три голевые передачи.

Команда Исламхана одержала три победы в четыре играх и вышла на второе место в турнирной таблице.

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