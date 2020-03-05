В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае, сообщает AS.
Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае, сообщает AS.
По сведениям источника, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Сейчас оба бразильца остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка.
Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. По словам министра внутренних дел, прокурор должен завершить процедуру ареста
Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии