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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае, сообщает AS.

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Источник: AP 2020

По сведениям источника, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Сейчас оба бразильца остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка.

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Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. По словам министра внутренних дел, прокурор должен завершить процедуру ареста экс-игрока.

Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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