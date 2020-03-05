Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Химки
Торпедо М
Футбол. Кубок России
4.03
Ахмат
Зенит
12
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
32
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата

«Актобе» подписал черногорского футболиста Бобана Джорджевича. Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Последним клубом 23-летнего форварда, способного еще сыграть в средней линии, был черногорский «Грбаль». За него он провел 17 игр и забил девять мячей, вырвавшись в лидеры среди бомбардиров текущего чемпионата после 22 туров. При этом «Грбаль» с 17 очками идет на последнем, десятом месте.

Читайте также
«Актобе» потерпел разгромное поражение от украинского клуба

На родине он также играл за «Игало», «Арсенал» (Тиват). За границей защищал цвета чешских клубов «Теплице» и «Добровице». Transfermarkt его рыночную стоимость оценивает в 300 тысяч евро.

Отметим, что «Актобе», лишившийся 12 очков в прошлом сезоне, вылетел из КПЛ в первую лигу. 18 февраля команду возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.

Зимой в состав «красно-белых» из новичков перешли Жасур Нарзикулов («Тобол»), Эдуард Суханов («Гомель»), Никола Цуцкич («Явор»), Георгий Бурнаш («Тюмень»), Рифат Нурмугамет («Кайрат»), Куасси Куаджа («Кейптаун Сити»), Андрей Часовских, Олег Чернышов (оба — «Тамбов»), Владислав Прокопенко («Астана»).

Читайте также
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грбаль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Надо рвать и убивать, это мой последний шанс". Вице-чемпион Азии - о победе в отборе на Олимпиаду-2020
Доскакали до полуфинала Кубка России: как «Спартак» обыграл ЦСКА
С Логиновым, но без зрителей. Каким будет этап КМ в Чехии
Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав
Боец UFC из России анонсировал «большой бой»
Попробуй угнаться: легкоатлетка из российской провинции (фото)
«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов стал второй звездой
Вадим Карпов: из-за него пошла потасовка в КР и удалили Понсе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь