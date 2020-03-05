«Актобе» усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата

Последним клубом 23-летнего форварда, способного еще сыграть в средней линии, был черногорский «Грбаль». За него он провел 17 игр и забил девять мячей, вырвавшись в лидеры среди бомбардиров текущего чемпионата после 22 туров. При этом «Грбаль» с 17 очками идет на последнем, десятом месте.

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На родине он также играл за «Игало», «Арсенал» (Тиват). За границей защищал цвета чешских клубов «Теплице» и «Добровице». Transfermarkt его рыночную стоимость оценивает в 300 тысяч евро.

Отметим, что «Актобе», лишившийся 12 очков в прошлом сезоне, вылетел из КПЛ в первую лигу. 18 февраля команду возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.