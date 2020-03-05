«Актобе» усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата
«Актобе» подписал черногорского футболиста Бобана Джорджевича. Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» подписал черногорского футболиста Бобана Джорджевича. Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним клубом 23-летнего форварда, способного еще сыграть в средней линии, был черногорский «Грбаль». За него он провел 17 игр и забил девять мячей, вырвавшись в лидеры среди бомбардиров текущего чемпионата после 22 туров. При этом «Грбаль» с 17 очками идет на последнем, десятом месте.
На родине он также играл за «Игало», «Арсенал» (Тиват). За границей защищал цвета чешских клубов «Теплице» и «Добровице». Transfermarkt его рыночную стоимость оценивает в 300 тысяч евро.
Отметим, что «Актобе», лишившийся 12 очков в прошлом сезоне, вылетел из КПЛ в первую лигу. 18 февраля команду возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.
Зимой в состав «красно-белых» из новичков перешли Жасур Нарзикулов («Тобол»), Эдуард Суханов («Гомель»), Никола Цуцкич («Явор»), Георгий Бурнаш («Тюмень»), Рифат Нурмугамет («Кайрат»), Куасси Куаджа («Кейптаун Сити»), Андрей Часовских, Олег Чернышов (оба — «Тамбов»), Владислав Прокопенко («Астана»).