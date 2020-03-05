Казахстанский клуб пригласил российского футболиста с опытом игры в Европе

31-летний футболист в сезоне 2019 года вступал за «Арарат-Армения» и «Слуцк» из чемпионата Беларуси.

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В премьер-лиге чемпионата Армении футболист сыграл 27 матчей, а в белорусском первенстве — 14 игр, забив один гол.

Пустозеров большую часть своей карьеры провел в клубах российской первой лиги ФК «Тюмень» и «Волгарь» (Астрахань). На его счету 88 матчей и четыре гола.

Накануне в составе «Атырау» он принял участие в матче против «Волгаря» (1:1) на сборах в Турции. По информации источника, близкого к ситуации, игрок, скорее всего, подпишет контракт с «нефтяниками».