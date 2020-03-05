Вратарь «Норвича» отбивал пенальти в матче с «Тоттенхэмом» благодаря шпаргалке на бутылке

Крул отразил удары игроков лондонского клуба Троя Перрота и Жедсона Фернандеша благодаря шпаргалке. Перед ударами голкипер постоянно бегал за ворота и пил воду из бутылки. Позже выяснилось, что на бутылке было написано, в какие углы будут бить футболисты «Тоттенхэм Хотспур».