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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куштодиу возглавил «Брагу», Аморим уходит в «Спортинг»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший футболист московского «Динамо» Куштодиу Каштру назначен главным тренером «Браги», сообщается на сайте португальского клуба.

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На этом посту 36-летний Куштодиу сменил Рубена Аморима, который уходит в лиссабонский «Спортинг». Аморим возглавлял «Брагу» с декабря 2019 года. По данным СМИ, «Спортинг» заплатит «Браге» за переход Аморима и двух его помощников 10 миллионов евро.

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Куштодиу в качестве игрока сыграл 126 матчей за «Брагу» и забил 11 мячей. В нынешнем сезоне он возглавлял команду клуба для игроков до 17 лет. Куштодиу с 2007 по 2008 год выступал за московское «Динамо».

«Брага» после 23 туров с 43 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, «Спортинг» с 39 баллами идет четвертым.

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