Куштодиу возглавил «Брагу», Аморим уходит в «Спортинг»

На этом посту 36-летний Куштодиу сменил Рубена Аморима, который уходит в лиссабонский «Спортинг». Аморим возглавлял «Брагу» с декабря 2019 года. По данным СМИ, «Спортинг» заплатит «Браге» за переход Аморима и двух его помощников 10 миллионов евро.

Куштодиу в качестве игрока сыграл 126 матчей за «Брагу» и забил 11 мячей. В нынешнем сезоне он возглавлял команду клуба для игроков до 17 лет. Куштодиу с 2007 по 2008 год выступал за московское «Динамо».