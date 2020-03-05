Доверие Шпилевского, проблемы с дисциплиной, сотрудничество с агенством. Почему «Кайрат» отцепил от состава двух воспитанников

На старте прошлого сезона Швырев получал игровое время, которое конвертировал в голевые действия, его хвалил Шпилевский, в частности отмечая, что готов прощать таким ребятам, как он, любые ошибки, учитывая их возраст. Но довольно быстро уроженца Караганды отправили в дубль, с июня прошлого года он провел всего 48 минут в КПЛ.
Ситуация с Оразовым выглядит еще более странной. Именно Шпилевский привлек игрока к основе клуба, всячески доверял ему, о нем говорила даже мама Алексея Николаевича. 22-летний полузащитник действительно развивался, сыграл больше тысячи минут в КПЛ, забил гол в еврокубках и явно не выпадал из командной игры.
Но первый тревожный звонок в отношении Оразова и Швырева прозвучал в октябре 2019 года. Игроков исключили из молодежной сборной за дисциплинарное нарушение, по словам старшего тренера команды Александра Москаленко, они пропустили теорию.
В январе «Кайрат» не взял Оразова и Швырева на первый зарубежный сбор. И снова были подозрения, что у игроков есть проблемы с дисциплиной. Швырев позже уехал в расположение «Шахтера», но и там он не задержался надолго, была информация о разногласиях нападающего с главным тренером «горняков» Вячеславом Грозным.
Но есть и другая версия, почему воспитанники академии «Кайрата» вдруг были отцеплены от основы. Не так давно игроки стали сотрудничать с агентской компанией Ultimate Sports, к слову, именно они ведут дела вингера «Астаны» Тиграна Барсегяна. Предположительно, этот союз не понравился руководству «Кайрата». В агентстве даже отреагировали на новость о том, что Швырева и Оразова отстранили от команды, заявив, что не согласны с таким решением клуба.
Швырев сейчас тренируется в составе «Кайрат-Жастар», о положении Оразова пока неизвестно. Но будет любопытно, как завершится эта история. Пока все это похоже на сюжет Ивана Игнатьева и «Краснодара», как известно, самый талантливый воспитанник академии клуба Сергея Галицкого в итоге был продан в «Рубин».