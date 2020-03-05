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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Тоттенхэме» полыхает: Дайер пошел драться с фанатом «шпор»

В команде Моуринью скандал — к удивлению, без участия самого Моуринью.

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Источник: Reuters

Новое поражение «шпор»

В среду «Тоттенхэм» распрощался с последним шансом выиграть трофей в этом сезоне. В домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии «шпоры» встречались с «Норвичем», худшей командой премьер-лиги, но уступили в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, а затем игроки «Тоттенхэма» Ламела, Пэрротт и Жедсон Фернандеш не реализовали 11-метровые.

Отдельная история — подготовка к серии пенальти вратаря «Норвича» Крула. Это тот самый голкипер, которого в четвертьфинале ЧМ-2014 Голландия — Коста-Рика главный тренер оранжевых Луи ван Гал выпустил на замену на 120-й минуте. К матчу с «Тоттенхэмом» Крул припас шпаргалку, которую он наклеил на бутылку с водой. На бумаге были написаны фамилии футболистов соперника и предполагаемые направления их ударов.

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В защиту брата

Подсказка помогла Крулу. «Тоттенхэм» вылетел, а после окончания матча у полузащитника «шпор» и сборной Англии Эрика Дайера сдали нервы. Он решительно направился в сторону центральной трибуны и полез наверх, перепрыгивая через ряды стульев.

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Сперва в соцсетях поступили сообщения о том, что Дайер вступился за Жедсона — якобы с центрального сектора посыпались расистские оскорбления в адрес португальца. Но тогда непонятно, как хавбек смог идентифицировать человека с поля. А шел он целенаправленно к конкретному месту на верхней части трибуны.

Позже в Twitter появилась видеозапись из гущи событий. Дайер добрался до цели и начал разбираться с кем-то из болельщиков. При этом хавбек отчетливо произнес: «Он мой брат». После минутных разборок Дайера и фанатов оттащили в разные стороны.

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Выяснилось, что действительно на трибуне находился брат Дайера. Вероятно, полузащитник с поля увидел какую-то стычку и полез защищать родного человека. По одной из версий, фанат после серии пенальти крикнул что-то оскорбительное в адрес полузащитника, это услышал сидевший рядом брат и вступился за него. Дальше можно догадаться, что произошло.

Реакция Моуринью

На пресс-конференции Жозе Моуринью и оправдывал Дайера, и осуждал: «Эрик сделал то, что мы, профессионалы, делать не должны. Но, считаю, в тех обстоятельствах каждый из нас поступил бы так же. Если кто-то оскорбил бы вас или кого-то из вашей семьи, то, повторюсь, любой из вас сделал бы то же самое. И я поддерживаю и понимаю игрока. Будет ли клуб применять санкции к Дайеру? Если клуб что-то сделает, то я с этим не соглашусь».

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Моуринью добавил, что сомневается в искренности эмоций некоторых болельщиков с центральных секторов. «Безусловно, часть тех, кто располагается на привилегированных местах у тоннеля, болеют за “Тоттенхэм”. Но, думаю, многие из них являются корпоративными клиентами, приходят туда по приглашению, у многих особый статус. Иногда я сомневаюсь, действительно ли они болеют за “Тоттенхэм”. Настоящие болельщики поддерживают команду до конца».

Добавим, что Дайеру теперь грозит длительная дисквалификация. Футбольная ассоциация уже исследует инцидент.

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