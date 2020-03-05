В «Тоттенхэме» полыхает: Дайер пошел драться с фанатом «шпор»
В команде Моуринью скандал — к удивлению, без участия самого Моуринью.
В команде Моуринью скандал — к удивлению, без участия самого Моуринью.
В среду «Тоттенхэм» распрощался с последним шансом выиграть трофей в этом сезоне. В домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии «шпоры» встречались с «Норвичем», худшей командой
Отдельная история — подготовка к серии пенальти вратаря «Норвича» Крула. Это тот самый голкипер, которого в четвертьфинале ЧМ-2014 Голландия —
Подсказка помогла Крулу. «Тоттенхэм» вылетел, а после окончания матча у полузащитника «шпор» и сборной Англии Эрика Дайера сдали нервы. Он решительно направился в сторону центральной трибуны и полез наверх, перепрыгивая через ряды стульев.
Сперва в соцсетях поступили сообщения о том, что Дайер вступился за Жедсона — якобы с центрального сектора посыпались расистские оскорбления в адрес португальца. Но тогда непонятно, как хавбек смог идентифицировать человека с поля. А шел он целенаправленно к конкретному месту на верхней части трибуны.
Позже в Twitter появилась видеозапись из гущи событий. Дайер добрался до цели и начал разбираться с
Выяснилось, что действительно на трибуне находился брат Дайера. Вероятно, полузащитник с поля увидел
На
Моуринью добавил, что сомневается в искренности эмоций некоторых болельщиков с центральных секторов. «Безусловно, часть тех, кто располагается на привилегированных местах у тоннеля, болеют за “Тоттенхэм”. Но, думаю, многие из них являются корпоративными клиентами, приходят туда по приглашению, у многих особый статус. Иногда я сомневаюсь, действительно ли они болеют за “Тоттенхэм”. Настоящие болельщики поддерживают команду до конца».
Добавим, что Дайеру теперь грозит длительная дисквалификация. Футбольная ассоциация уже исследует инцидент.