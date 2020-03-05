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21:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» перед стартом КПЛ подписал защитника сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу Виктор Дмитренко подписал контракт с шымкентским «Ордабасы», сообщает Transfermarkt.

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Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до конца сезона. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что прошлый сезон Дмитренко провел в костанайском «Тоболе». Подробную статистику игрока можно посмотреть по этой ссылке.

В первом туре КПЛ-2020 «Ордабасы» 7 марта примет в Шымкенте примет кокшетауский «Окжетпес».

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"Ордабасы" перед стартом КПЛ подписал защитника сборной Казахстана
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