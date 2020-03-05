«Ордабасы» перед стартом КПЛ подписал защитника сборной Казахстана
Защитник сборной Казахстана по футболу Виктор Дмитренко подписал контракт с шымкентским «Ордабасы», сообщает Transfermarkt.
Защитник сборной Казахстана по футболу Виктор Дмитренко подписал контракт с шымкентским «Ордабасы», сообщает Transfermarkt.
Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до конца сезона. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
Напомним, что прошлый сезон Дмитренко провел в костанайском «Тоболе». Подробную статистику игрока можно посмотреть по этой ссылке.
В первом туре КПЛ-2020 «Ордабасы» 7 марта примет в Шымкенте примет кокшетауский «Окжетпес».