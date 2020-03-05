«Ордабасы» перед стартом КПЛ подписал защитника сборной Казахстана

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до конца сезона. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что прошлый сезон Дмитренко провел в костанайском «Тоболе». Подробную статистику игрока можно посмотреть по этой ссылке.