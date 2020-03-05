Дело «Марселя» передано в судебную палату инстанции УЕФА

Источник: AFP 2020

В июне 2019 года было объявлено, что соглашение «Марселя» с УЕФА по финансовому fair play будет действовать до окончания сезона-2022/23.

УЕФА в четверг объявил, что «Марсель» не выполнил условия соглашения на сезон-2019/20, поэтому его дело передано в судебную палату.