Дело «Марселя» передано в судебную палату инстанции УЕФА
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Дело французского футбольного клуба «Марсель» передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB), сообщается на сайте союза.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Дело французского футбольного клуба «Марсель» передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB), сообщается на сайте союза.
В июне 2019 года было объявлено, что соглашение «Марселя» с УЕФА по финансовому fair play будет действовать до окончания сезона-2022/23.
УЕФА в четверг объявил, что «Марсель» не выполнил условия соглашения на сезон-2019/20, поэтому его дело передано в судебную палату.
Кроме этого УЕФА передал в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов дело польской «Лехии», так как клуб из Гданьска не предоставил следственной палате CFCB необходимую информацию о безубыточности в сезоне-2019/20.