Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Химки
Торпедо М
51
Футбол. Кубок России
4.03
Ахмат
Зенит
12
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
32
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
17Лидер начал с нулей
21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дело «Марселя» передано в судебную палату инстанции УЕФА

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Дело французского футбольного клуба «Марсель» передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB), сообщается на сайте союза.

Наверх
Источник: AFP 2020

В июне 2019 года было объявлено, что соглашение «Марселя» с УЕФА по финансовому fair play будет действовать до окончания сезона-2022/23.

УЕФА в четверг объявил, что «Марсель» не выполнил условия соглашения на сезон-2019/20, поэтому его дело передано в судебную палату.

Кроме этого УЕФА передал в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов дело польской «Лехии», так как клуб из Гданьска не предоставил следственной палате CFCB необходимую информацию о безубыточности в сезоне-2019/20.

Читайте также
Путин: мы сделаем все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков на ЧЕ-2020
Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября 2019© Ньюстюб
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Доскакали до полуфинала Кубка России: как «Спартак» обыграл ЦСКА
Успех дочери Тутберидзе. Как прошел второй день ЮЧМ
В «Тоттенхэме» полыхает: Дайер пошел драться с фанатом «шпор»
Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации
Драчев: Тихонов и Васильев фигурируют в деле Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь