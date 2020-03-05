В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса
Руководство английской
Руководство английской
Причиной такого решения является угроза распространения китайского коронавируса COVID-19. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет получено соответствующее уведомление от врачей.
Таким образом, футболисты выстраиваться в линию во время звучания гимна АПЛ. После этого игроки принимающей стороны пройдут мимо соперников, но не будут пожимать им руки.
Напомним, что во всём мире коронавирусом заболели более 95 тысяч человек. Количество умерших превысило три тысячи человек.
Лидером АПЛ является «Ливерпуль», который набрал 79 очков в 28 матчах. Отрыв «красных» от ближайшего преследователя составляет 22 очка.