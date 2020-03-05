В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Причиной такого решения является угроза распространения китайского коронавируса COVID-19. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет получено соответствующее уведомление от врачей.

Таким образом, футболисты выстраиваться в линию во время звучания гимна АПЛ. После этого игроки принимающей стороны пройдут мимо соперников, но не будут пожимать им руки.

Напомним, что во всём мире коронавирусом заболели более 95 тысяч человек. Количество умерших превысило три тысячи человек.